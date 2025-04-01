EMEKLİ MÜDÜR EMİN ÖZKALP VE DOSTLARI BAYRAMDA YİNE SEVİNDİRDİ

Ergün Yahat

Emekli Çanakkale ortaokulu okulu müdürü Emin Özkalp her bayram olduğu gibi bu bayramda ihtiyaçlı aileleri ve çocuklarını sevindirmeye devam ediyor . Emin Özkalp yaptığı yardımlar ile vatandaşlardan büyük takdir toplamaya devam ediyor. Emin Özkalp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BAYRAMLAR. Ben ve güzel kalpli dostlarım da çocukların yüzünü güldürüp onların bayram yapmasına karar verdik. 167 çocuğumuza ulaşıp (154 çocuğumuza kıyafet,13 çocuğumuza da ayakkabı) onları sevindirdik. . 8 Ailemize de bayrama yönelik gıda kolilerini verdik. Dünyayı güzellik kurtaracak ve bir insanı sevmekle başlayacak HER ŞEY...İyi kalpli dostlarım İyi ki varsınız...