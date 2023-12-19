Haber: Ergün Yahat

Çanakkale Ortaokulu Müdürlüğü döneminde başta kapalı salon olmak üzere; ihtiyaçlı öğrencilere kıyafet yardımı yanında birçok başarılı işlere imza atan ve emekli olduktan sonra yine hizmet aşkıyla çalışmalarına devam eden Emin Özkalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine taktirle karşılandı.

Özkalp paylaşımında, Suriçinde bulunan bankların bir bölümünü boyadığını ve çok keyif aldığını aktardı.

Özkalp paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Çok keyifliydi. Ustabaşı Hakkı Harper'e ve boya ile malzemeleri sağlayan Aysel Alihan Hanımefendiye çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdikleri için onlara müteşekkirim Yaşadığım şehri seviyorum..."