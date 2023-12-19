Haber: Ergün Yahat 

Casino İşletmecileri, Deprem Yaralarını Sarmak İçin Vaat Ettiği 20 Milyonu Tamamladı Casino İşletmecileri, Deprem Yaralarını Sarmak İçin Vaat Ettiği 20 Milyonu Tamamladı

Çanakkale Ortaokulu Müdürlüğü döneminde başta kapalı salon olmak üzere;  ihtiyaçlı öğrencilere kıyafet yardımı  yanında birçok başarılı işlere imza atan ve  emekli olduktan sonra  yine hizmet aşkıyla  çalışmalarına devam eden Emin Özkalp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yine taktirle karşılandı.

Özkalp paylaşımında, Suriçinde bulunan  bankların bir bölümünü boyadığını ve çok keyif aldığını aktardı.

Özkalp paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Çok keyifliydi. Ustabaşı Hakkı Harper'e ve boya ile  malzemeleri sağlayan Aysel Alihan Hanımefendiye çok teşekkür ederim. Bana bu fırsatı verdikleri için onlara müteşekkirim Yaşadığım şehri seviyorum..."