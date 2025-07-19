K.K.T.C. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, Kıbrıs Türkünün, varoluş mücadelesi boyunca hiçbir zaman teslim olmadığını, özgürlük ve bağımsızlık idealinden asla taviz vermediğini belirterek, “Bugün de aynı kararlılıkla, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm vizyonumuzu sürdürmekteyiz” dedi.

Dernek, Kıbrıs Türk halkına özgürlük ve güvenliği, Ada’ya ise barış ve huzuru getiren 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

K.K.T.C. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Ada’nın eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkı, meşru haklarından hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya defalarca ilan etmiştir.

Anavatan Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk halkının en büyük güvencesi ve destekçisidir. 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Barış Harekâtı ile Ada’ya barış ve istikrar getiren Türkiye Cumhuriyeti, garantörlük görevini kararlılıkla sürdürmektedir. Anavatanımızın siyasi, ekonomik ve güvenlik alanındaki desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha müreffeh bir seviyeye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz.

Bu anlamlı günde, başta özgürlük mücadelemizin önderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Barış Harekâtı’nın kararlılıkla hayata geçirilmesini sağlayan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve hükümet üyelerini, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesini şükranla yâd ediyoruz.

Kıbrıs Türk halkının onurlu direnişinin ve bağımsızlık iradesinin sembolü olan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten kutluyor, tüm halkımıza barış, güven ve refah dolu yarınlar diliyoruz.”