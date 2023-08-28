KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Esen Ömürlü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ömürlü mesajında, Türk ulusunun kahramanlık destanının bir kez daha coşku ve gurur içinde kutladığını kaydetti.

“30 Ağustos Zaferi'nin 101'inci yıl dönümünü geride bırakırken, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz.” ifadelerini kullanan Ömürlü,

Türk milletinin, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, emperyalist güçlere karşı verdiği mücadelenin en parlak zaferlerinden birini 30 Ağustos'ta elde ettiğini belirtti.

Ömürlü mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kararlılığını ve egemenlik haklarını temsil eden gemilerimiz, tarihimize ve geleceğimize yaptığımız birer vurgudur. Bu kutlu yolda yürümeye devam ederken, Büyük Önder Atatürk'ün izinde sorumlulukla ilerlemeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Değerli halkımız, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yıl dönümünde, milletimizin büyük zaferinin anlam ve önemini bir kez daha yürekten hissediyoruz. Türk ulusu olarak, geleceğimizi inşa ederken, tarihimize ve mirasımıza sahip çıkmanın onurunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunarken, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularla kutluyoruz.”