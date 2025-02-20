Amerikalı milyarder iş insanı ve Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" için seçimlere gitmesi çağrısında bulundu.

Musk, X hesabından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'e yönelik paylaşımında, "Zelenskiy, basın özgürlüğünü yeniden tesis etmedikçe ve seçimleri iptal etmeyi bırakmadıkça Ukrayna halkının iradesini temsil ettiğini iddia edemez." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile ilgili son açıklamasında savaşı Zelenskiy'nin başlattığını ve daha sonra durdurmak için hiçbir şey yapmadığını savunmuştu.

Trump, Zelenskiy için, "Seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullanmıştı.