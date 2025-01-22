“Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, geleceğimizi inşa etmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” başlıklı panelde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yapay zekanın insanlığın geleceğini öngörmesi açısından önemine işaret ederek, Kıbrıs Türk halkının elindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak, kendi geleceğini başarılı bir şekilde inşa etmek için çalışması gerektiğini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk tarafı olarak her zaman diyalog içinde iyi niyetli çalışmalar yaptıklarını, Kıbrıs konusunda da dünkü görüşmeye iyi niyetle gittiklerini, ancak kendileri yeni kapılar açılsın derken, Rum tarafının transit geçişleri gündeme getirdiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu'nda yer alan “Yapay Zeka ile Rekabetçi Sanayi: Stratejiler ve Uygulamalar” başlıklı paneli, Prof. Dr. Ali Serhan Koyuncugil sundu.

Panele, Onbeş Kasım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası yetkilileri de katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, panelin açılış konuşmasında, paneli sunan Koyuncugil’i çalışma ve başarılardan dolayı tebrik etti.

Yapay zekanın gelecekte dünyaya ne gibi değişiklikler getireceğini herkesin merak ettiğini ifade eden Tatar, yapay zekanın ekonomi, siyaset ve geleceği organizede önem taşıdığını vurguladı.

Örneğin ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden göreve gelmesinin dünya geleceğine neler getireceğini yapay zekanın öngörüp öngöremeyeceğini merak ettiğini belirten Tatar, yapay zekanın tüm bunları nasıl harmanlayıp sonuçlar çıkaracağını göreceklerini belirtti ve bunu insanlığın iyi kullanıp iyi kararlar almasını temenni etti.

Yapay zekanın doğruyu bulma yanında gelecekteki felaketleri de öngörebileceğini ifade eden Tatar, yapay zeka ile ekonomi ve diğer alanlarda olumlu yönde gelişmeler yaşanacağına dikkat çekti.

Dünya yönetiminde de yapay zekanın önemine işaret eden Tatar, Kıbrıs konusundaki görüşmelere de değindi.

Tatar, diyalog içinde doğru noktaya, uzlaşıya varmak için çalıştıklarını, görüşmeye iyi niyetle gittiklerini kaydetti.

“Yeni kapılar açılsın” diye görüşmeler yaptıklarını ancak Rum tarafının başka amaçlarla geldiğini ifade eden Tatar, “Kapıları konuşmaya geldik transit geçişleri değil” dedi.

Yapay zekanın her yerde hayatlarına girdiğini ifade eden Tatar, “O yüzden elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak kendi geleceğimizi, başarılı bir gelecek için çalışmalıyız. Tek amacımız, gençlerimize, bu topraklarda hür ve refah içinde iyi bir gelecek sunmaktır” diye konuştu.