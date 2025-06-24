ELEŞTİRİLEN KAYMAKAM'A ŞİMDİ TEPRİK MESAJLARI ARKA ARKAYA GELİYOR

Ergün Yahat

Gazimağusa'da Bundan 6 ay önce Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser 'in girişimleri sonrasında rüzgarlı fırtınalı havalarda özellikle ana yol kenarlarında dev efkalito ağaçlarının dallarının kırılması araçların üzerine düşmesi sonrasında Kaymakamlık Gazimağusa belediyesi ve Orman dairesinin iş birliği ile budaması yapılan ağaçların ilk günlerinde ağaç katliamı yapılıyor diye topa dikilen kaymakama şimdilerde tebrik mesajları yağıyor.Ağaçlarin budanması sonrasında hem tol kenarında bulunan aydınlatma lambalarıda gün yüzüne çıkması sonrasında ağaçlar tekrardan yeşermesi Gazimağusa Kaymakamı Özden Kesere her kesimden tebrik mesajları geliyor...