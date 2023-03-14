Kıb-Tek, Lefke İstiklal İlkokulu ve civarı, Lefke Kaymakamlığı binası ve Polis civarı, LAÜ Mühendislik Fakültesi ve civarı ile Lefke Sosyal Konutlar ve civarına yarın 5 saat süreyle elektrik verilemeyeceğini kaydetti.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Lefke İstiklal İlkokulu ve civarı, Lefke Kaymakamlığı binası ve Polis civarı, LAÜ Mühendislik Fakültesi ve civarı ile Lefke Sosyal Konutlar ve civarına elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisinin, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyuruldu.