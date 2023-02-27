Karaoğlanoğlu S Bölgesi'ne yarın 09.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yürütülecek çalışmadan kaynaklanacağı kaydedildi.
Karaoğlanoğlu S Bölgesi'ne yarın 09.00 ile 12.00 arasında elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'ndan yapılan açıklamada, kesintinin şebekede yürütülecek çalışmadan kaynaklanacağı kaydedildi.
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