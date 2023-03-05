Dün ve bugün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı Dün ve bugün meydana gelen üç ayrı trafik kazasında üç kişi yaralandı

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması

nedeniyle yarın Yenierenköy’de 4 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti, yaklaşık 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.