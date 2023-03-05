Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle yarın Yenierenköy’de 4 saat elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti, yaklaşık 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması
nedeniyle yarın Yenierenköy’de 4 saat elektrik kesintisi uygulanacak.
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre kesinti, yaklaşık 10.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşecek.
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