Tuğcu: "El-Sen yarın Meriç Trafo Merkezi önünde eylemde olacak"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) Ercan Havalimanı' nın borçlarının yapılandırılacağıyla ilgili açıklamasına tepki gösterdi ve yarın yapılacağını duyurdukları eylemde bir değişiklik olmadığını belirtti.

Tuğcu yazılı açıklamasında, "Kelime oyunlarıyla algı operasyonu yaratıp, sanki EL-SEN de bu mutabakatın bir parçasıymış gibi gösterilmeye ve yarın yapacaklarını açıkladıkları eylemin baltalanmaya çalışıldığını" iddia etti. Tuğcu, "EL-SEN yarın saat 11.00’de, daha önceden açıkladığı gibi halk adına Meriç Trafo Merkezi önünde olacaktır" dedi

Kıb-Tek'in açıklamalarını hayretle okuduklarını belirten Tuğcu, şunları ifade etti:

"Ercan’ın borçlarının yapılandırılması konusunda bugün T&T şirket yetkilileriyle bir mutabakata varıldığını, dolayısıyla da EL-SEN’in, 92 milyon TL’lik borcun ödenmemesi durumunda 14 Haziran’da (yarın) havalimanının elektriğini ‘halk’ adına kesme konusunda aldığı kararın ‘bir anlamının kalmadığının’ iddia edildiği KIB-TEK açıklaması, tam bir komedidir."

Kıb-Tek yönetimine yönelik "Sizler Turanlı’nın borçlarını tahsil etmeyip, bu borcun kurum bütçesinde yarattığı açığı halkın cebinden almaya devam etme konusunda mutabık kalmış olabilirsiniz, ancak biz EL-SEN olarak sizinle mutabık değiliz" diyen Tuğcu, Kıb-Tek yönetimine halkın malı olan KIB-TEK’in çıkarlarını koruma ve bu borcu derhal tahsil etme çağrısında bulundu.

Tuğcu,"Borcu tahsil edemiyorsanız, vatandaşa yaptığınız gibi keseceksiniz. Siz kesmiyorsanız, biz keseriz" ifadelerini kullandı.