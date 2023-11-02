Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Ahmet Tuğcu,Kıbrıs Türk halkının geleceğini ipotek altına alındığı Kalecik III sözleşmesinin imzalanmasından sonra 2 ay ara ile elektrik tarifelerine zam yapıldığına işaret ederek, halkın kanının emmeye devam edileceğini belirtti.

Tuğcu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında El Sen’in Kıbrıs Türk toplumunun zarar görmemesi adına başlattığı süresiz grev ile birlikte Kamu İhale Yasasında değişiklik yapıldığını söyledi “AKSA’dan daha pahalıya elektrik satın alınmasına mahkûm edilmiştir” şeklinde konuştu.

Kalecik III sözleşmesinin imzalanmasından sonra 2 ay ara ile Kıb-Tek tarifelerine zam uygulamak zorunda kalmıştır diyen Tuğcu şöyle devam etti:

“Bu zamların iki sebebi vardır, birincisi Akdeniz borsasında artan petrol fiyatları ve Kalecik III sözleşmesidir. Akdeniz petrol fiyatları son gelen iki gemi yakıt farkı olarak ton başına 10.22 Dolar artmıştır. İkinci ve en önemli sebep ayni santrallere sahip olan Kıb-Tek ayni tip santrallerde 3,13 TL üretim yapabiliyorken AKSA ise 4,57 TL üretim yapmaktadır. AKSA yerine Kıb-Tek üretim yapmış olsa Kws başına 1,44 TL Daha ucuz üretim yapacaktı. Kıbrıs Türk Halkının geleceği Kalecik III Sözleşmesi ile ipotek altına alınmıştır. Bugün AKSA yerine Kıb-Tek üretim yapmış olsaydı orta gelirli bir konut tüketicisinin tarifesine bırakın zam yapmayı yaklaşık 0,60 kuruş indirim yapılması mümkündü. Bu da demektir ki Üretimin tümünü Kıb-Tek Yapmış olsaydı bugün yapılan zamma gerek duyulmayacaktı.

Israrla tüm söylemlerimize, uyarılarımıza ve hatta eylemlerimize rağmen Kalecik III Sözleşmesini imzalayanlar şimdi ise zammın kaçınılmaz olduğunu savunma cesaretini gösteriyorlar.

Kamuda örgütlü sendikaların bugün yapmış olduğu eylemi saygı ile karşılamakla birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesinin tek bir yolu kalmıştır, oda tüm paydaşların, muhalefet partisinin, tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütlerinin, sendikaların ortak bir eylem planı üzerinde anlaşıp birlikte bu mücadelenin kazanılabileceğini düşünüyoruz. Bu tür bir eylem planına EL-SEN olarak koşulsuz, şartsız katkı koymaya hazırız.

Kıbrıs Türk Toplumunun Kalecik III Sözleşmesinin imzalanmasının ardından ödeyeceği bedelin karşılıkları; Kalecik III sözleşmesinin imzalanması Topluma pahalı Elektrik tüketimi olarak geri dönecektir. Kira bedeli adı altında Kıbrıs Türk Toplumu adına ödenen aylık tutar 30 milyon doları aşmıştır. Kira bedeli adı altında ödediğimiz fahiş miktar yerine 50 Mw her yıl santral kurulabilir. 15 yılda toplumun cebinden çıkacak olan miktar (Kar) 512.531.169,61 Dolar AKSA’ya verilecek. 15 Yılda AKSA’ya ödenecek kâr payı ile 51 adet santral topluma kazandırılır. 15 yılda AKSA’ya ödenecek kâr payı ile 300 adet tam teşekküllü okul yapılırdı”