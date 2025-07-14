Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Kuzey Kıbrıs Kalecik Akaryakıt Enerji Santrali (AKSA) önünde eylem yaptı.

Eylemde “AKSA’ya hayır” pankartı açan EL-SEN, hükümetin enerji politikalarını ve “Kelecik 3” sözleşmesini protesto etti. Eyleme, bazı sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler de destek verdi.

Eylemde konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, hükümetin enerji politikalarını eleştirerek, Sayıştay raporundaki “Kalecik 1” ve “Kalecik 2” sözleşmesinin detaylarını paylaştı.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu da, ülkeye hizmet amacıyla getirilen şirketin zamanla halka külfet haline getirildiğini savunarak, kapasite arttırımı gerekçe gösterilerek toplumun cebinden büyük paralar çekildiğini ileri sürdü.

Sayıştay’ın raporlarına işaret eden Tuğcu, 2022 yılında yapılan yasal düzenlemelerle 50 milyon dolarlık bir yatırımın ihalesiz bir şekilde bu şirkete verildiğini iddia etti.

Tuğcu, yakıt fiyatlarının artmadığını belirterek, neden zam yapıldığını sordu, tesisin hem çevreye zarar verdiğini hem de kötü koşullarla işçi çalıştırdığını savundu. Tuğcu, tesisin kamuya devredilmesini talep etti.

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yakıner de, hükümetin enerji politikalarını eleştirerek, 7 ve 8 numaralı santrallerin hizmet dışı kaldığını, bunun bedelinin de 23 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, hükümetin her yıl Kalecik’teki tesise ödediği para ile yeni santraller yapabileceğini savunarak, enerji sektörünün özel sektöre devredilmemesi ve “Kalecik 3” sözleşmesinin de imzalanmaması gerektiğini ileri sürdü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, onurlu mücadelesinde EL-SEN’in yanında olduklarını dile getirerek, ülkenin kurumlarına sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, her ay bin TL üzerinden ödenen faturanın 280 TL’sinin boşu boşuna söz konusu tesise gittiğini savunarak, KIB-TEK’in bilerek kötü yönetildiğini ileri sürdü.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, AKSA’nın sözleşmesinin bir an önce iptal edilmesi gerektiğini savundu.

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, EL-SEN’in yaptığı eyleme gönülden destek verdiklerini kaydederek, bazı kamu kuruluşların bilerek kötü yönetilerek özelleştirildiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy da, hükümetin enerji politikasını eleştirerek, özelleştirmenin çözümünün kamulaştırma olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Fide Kürşat da, EL-SEN’in eylemine tam destek verdiklerini söyleyerek, Kıb-Tek’in bilerek zayıflatıldığını savundu.

Bu arada, eyleme Basın-Sen de destek verdi.