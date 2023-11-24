Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 15 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçimini ikinci turda kazanan Daniel Noboa, yeni devlet başkanı olarak parlamentoda yemin etti.

Noboa, başkent Quito'daki Ulusal Meclis'te düzenlenen törende, Ulusal Meclis Başkanı Henry Kronfle tarafından başkanlık kuşağının kendisine takdim edilmesinin ardından devlet başkanlığı görevini Guillermo Lasso'dan devraldı.

Ülkenin en genç devlet başkanı olan 35 yaşındaki Noboa, buradaki konuşmasında, temel amacının şiddeti azaltmak ve ülkeyi ileriye taşımak olduğunu söyledi.

Noboa, şiddetin önüne geçilmesi için işsizliğe çözüm bulunması gerektiğini belirterek, "Karşılaştığımız tüm zorlukların üstesinden geleceğimize yönelik inancım tamdır. Disiplinli çalışarak mesleki ve siyasi başarılar elde ettim. Ülkeme duyduğum sevgiyi ve onu gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu asla unutmadım." ifadesini kullandı.

Genç nüfusun önemine işaret eden Noboa, "Birçok kişi gençliğin tecrübesizlikle eş anlamlı olduğuna inanıyor. Benim için gençlik, güçle ve bize dayatılan zorlukların üstesinden gelmeyle eş anlamlıdır, çünkü Ekvador'un ihtiyacı olan şey budur." diye konuştu.

-"Ekvador'a inanıyorum ve her zaman iyimser bir insan oldum"

Noboa, "Ön yargılardan uzak, özgür bir insanım. Birçoklarına göre siyasi açıdan farklıyım ama burası Ekvador. Genç, özgür ve çeşitlilik barındıran bir ülkeyiz. Ekvador'a inanıyorum ve her zaman iyimser bir insan oldum." değerlendirmesinde bulundu.

Devlet başkanlığı görevini 2025'e kadar sürdürecek olan Noboa, ülke tarihinde "benzeri görülmemiş" bir güvenlik kriziyle mücadele edecek.

Yemin törenine, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Geraldo Alckmin, Honduras Devlet Başkanı Yardımcısı Renato Florentino, Kolombiya eski Cumhurbaşkanı Andres Pastrana ve çok sayıda ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı.

Tören nedeniyle Ulusal Meclis'in etrafında yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü.

Muhafazakar yönüyle de bilinen iş insanı ve eski milletvekili Noboa, yeni şirketlere vergi indirimi teşviki, ülke içinde güvenliğin güçlendirilmesi için yargı sisteminde reforma gidilmesi, cezaevi sisteminin değiştirilmesi ve siber suçlarla etkin mücadele sözü vermişti.