FED'in enflasyon görüşü değişmedi: "Geçici"

Küresel mali piyasalar haftanın ilk iş gününü oldukça sakin bir seyirle tamamladı. Dışarıda da, içeride de önemli bir değişim göremedik.

Hazine, ilk tur ihalede 8,4 milyar TL borçlanırken, ihaleler bugün ve yarın da devam edecek. Hazine'nin borçlanma ihtiyacı son dönemlerde ciddi bir şekilde artarken, yabancı yatırımcı eksikliğinde, Türk bankalarının ana fonksiyonu olan mevduat toplayıp kredi vererek ekonomik aktiviteyi desteklemek yerine, devleti fonladıklarına şahit oluyoruz. Buna ekonomi literatüründe (kamunun reel sektörü dışlamasına) "crowding out" etkisi denmektedir.

USDTRY kuru, dün gün boyu, adeta yaprak kıpırdamadan 8,40 seviyesinin hemen altında sakin bir şekilde bekledi. Kur cephesinde, günlerdir bültenlerimizde, teknik analizde sıklıkla rastlanan ters üçgen formasyonun oluştuğunu, bunun da yükseliş potansiyeli taşıdığının altını çiziyoruz (bakınız grafik).

Dünyada da hava dün temkinli ve iyimser cephede kalmaya devam etti. Avrupa borsaları ılımlı yükselirken, risk iştahının göstergesi konumunda ABD teknoloji borsası Nasdaq geceyi %1,4 yukarıda tamamladı.

Kıymetli madenler dünü dinlenerek geçirdi. Yükseliş eğiliminin ivme kaybetmeye başladığını görsek de, teknik manada altının ons fiyatı 1,865 dolar, gümüşün ise 27,35 dolar seviyelerinin altında gecelik kapanış yapmadığı sürece, yukarı yönlü isteğin devam edeceğini düşünüyoruz.

AB, NATO ve ABD; Yunanistan'dan Litvanya'ya giden İrlanda kökenli Ryanair yolcu uçağının, Belarus tarafından bomba ihbarı nedeniyle savaş uçağı eşliğinde Minsk'e zorla indirilmesi ve muhalif gazeteci Roman Protasevich'in gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Batılı güçlerin, Belarus'a yaptırımlar uygulamaya ve havacılık bağlantılarını kesmeye hazırlandığını okuyoruz.

Son günlerde, aşırı alım bölgesine geçen kripto para evreninde başlayan kar alma isteği ve adeta çöken fiyatlar, dün dip seviyelerden ciddi anlamda toparlanma kaydetti. Bu piyasayı Twitter üzerinden etkisi altında tutan Tesla'nın patronu Elon Musk, Bitcoin madenciliğinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji ile yapma yönünde çalışmalara destek vermesi, altcoinlerde %20-%30 civarında fiyat artışlarına yol açtı.

Çözüm önerisi ile gelen, hikayesi güçlü olan kripto paralara ve yıkıcı yenilik blokzincir teknolojisine inanan bir kişi olarak, zincirden uzak kalınmaması gerektiğini; pozisyonlanma anlamında ise olabildiğince küçük ve sabırlı olunması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum.

Hazır kripto paralardan söz etmişken, HSBC'nin CEO'su Noel Quinn, Reuters'e verdiği demeçte, HSBC'nin kripto para birimi alım satım masası kurma veya dijital paraları müşterilere yatırım olarak sunma gibi bir planı olmadığını, çünkü çok değişken ve şeffaf olmadıklarını söyledi. Aklıma birden Kodak fotoğraf makinesi geldi!

Resmi gazeteye göre, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Oğuzhan Özbaş görevinden alınıp yerine TCMB'de çeşitli görevlerde bulunan Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Tümen en son TED Üniversitesi öğretim üyeliği yapıyordu.

Son günlerde beklenenden daha yumuşak açıklanan ABD verileri ve FED yetkililerinin politikanın sabit kalacağına dair yeni ısrarı, yatırımcıların faiz oranlarını yükseltmeye zorlayan enflasyonla ilgili korkularını yatıştırdı.

Yeni gün başlangıcında, Asya piyasalarında, dün akşam Wall Street'teki yükselişi takiben yüzlerin güldüğünü görüyoruz. ABD'de özellikle enflasyon kaynaklı faiz artışlarına ilişkin korkuları yatışmasının da yardımıyla, doların gerilmesi, risk iştahını canlı tutuyor.

Bu sabah, doların ticaret partnelerine göre değerini gösteren sepet kur DXY, 89,7 seviyesine gerileyerek neredeyse yılbaşından bu yana en düşük seviyede işlem görüyor (bakınız grafik). Doların piyasa faizinin ise (10 yıllık gösterge ABD devlet tahvilinin getirisi) %1,60 seviyelerinin kıyısında sakin bir şekilde işlem görüyor.