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Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,07 azalışla 1.392,25 puandan başladı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 10:00
Borsa haftaya düşüşle başladı
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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,99 puan ve yüzde 0,07 değer kaybederek 1.392,25 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 azalış kaydederken, holding endeksi yatay açılış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,60 ile iletişim oldu.

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Geçen hafta artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirler nedeniyle negatif ayrışan BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 1,65 değer kaybederek 1.393,24 puandan kapandı.

Analistler, Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim, Kovid-19 vakalarına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararının bu hafta yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Bugün şubat ayı cari işlemler dengesi ile işsizlik verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.350 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubatta 2,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri 1,7 milyar dolar ila 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Ocak 2021'de 1 milyar 867 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 599 milyon dolar olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbulBIST 100
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