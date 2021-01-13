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13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları

Altının ons fiyatı, 1,860 dolar seviyesinde bulunuyor. Gram altın ne kadar? 13 Ocak’ta gram altın 445 liradan satılıyor. Çeyrek altın ne kadar oldu? Cumhuriyet altını 2021...13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları...

13 Ocak 2021 Çarşamba 11:00
13 Ocak 2021 güncel altın fiyatları
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Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 445 liradan işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 445 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa paralel 445 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 722 lira, Cumhuriyet altını da 2.954 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.860 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ile dolar endeksindeki düşüşün üst üste ikinci güne taşınması ve ABD'deki teşvik paketi beklentilerinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

Bugün, ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.820 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 445 lira 20 kuruşken satışı ise 445 lira 40 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 717 lira satış fiyatı 722 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 13 Ocak güncel altın fiyatları…

Ons

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Alış: 1.860,31 dolar

Satış: 1.860,50 dolar

Gram

Alış: 445,20 lira

Satış: 445,40 lira

Çeyrek

Alış: 717,57 lira

Satış: 722,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.923,00 lira

Satış: 2.954,00 lira

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Anahtar Kelimeler:
Altın Fiyatları
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