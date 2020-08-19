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Ekonomi ve salgında dibe vurduk

Derviş Gezer
Türkiye

Derviş Gezer

19 Ağustos 2020, 01:47

Hükümetten ne bekliyoruz?

Sadece salgına dair ve ekonomik önlem bekliyoruz.

Turizmi unuttuk.

Yolların delik deşikliğini unuttuk.

Aydınlatılmamış sokakları unuttuk.

Herşeyi unuttuk.

Bir salgından korunmak istiyoruz.

Bir de açlığa sürüklenmemek.

Peki hangisinde Hükümet var?

Salgında mı?

Ekonomide mi?

İkisinde de yok.

İkisinde de yok hükmündeler.

*****

Açılımı başaramadılar.

Açılımı kontrollu yapamadılar.

Geleni test sonucuna dek konuşlandıramadılar.

Kim geldi, kim gitti, kim kaldı bilinmedi.

Kim hasta, kim değil, kim virüslü anlaşılamadı.

Şimdilerde yerel bulaş ile tanıştık.

Ve yakında okullar açılıyor.

Neye göre dizayn ediyorlar bilinmiyor.

Hangi uzmana göre okul açılıyor bilinmiyor.

Okulda hangi kurallar olacak bilinmiyor.

Bilinen ne?

Okulları açacağız demelerinden başka bilinen yok.

*****

Ekonomi karanlık kanalda.

Döviz tırmanmış.

Küçük ve orta ölçek batmış.

Turizm ölü.

Üniversite alanı kaotik.

Sokaklarda dükkanlar kapalı.

İşini kaybedenler ne olacağını bilmiyor.

Hükümet ne yaptı?

Hiçbir derde derman olmadı.

Hiçbir öngörü ve strateji yok.

El yordamı ile gidiliyor.

Olan ise halka oluyor.

*****

Bugünlerin geleceği belliydi.

Aylarca bağırdık, çağırdık.

Açılımı kontollu yapın dedik.

Denetim ve kontrol mekanizması kurun dedik.

Pandemi Hastanesini yapın dedik.

Dinlemediler.

Ekonomi çökecek dedik.

Fakirleşeceğiz dedik.

Tedbirleri erken erken alın dedik.

Dinlemediler.

Ve işte şimdi korkunç tablo karşımzıda.

Ne ekonomi, ne de salgın kontolde.

İki alanda da bitik durumdayız.

İki alanda da kaybetmeye başladık.

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