Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi heyeti Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu’yla görüştü

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’ndeki vatandaşların refahı, güvenliği ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi yönünde çabalarının devam edeceğini ifade etti ve nümüzdeki süreçte de daha önce yapılan çalışmaların devamını sağlamaya gayret göstereceklerini belirtti.

KKTC’ye suyun ardından enerji ile ilgili bir proje uygulanacağını belirten Hatipoğlu, “İnşallah KKTC, suda olduğu gibi enerjide de kendine yeten hatta gerektiğinde farklı çözümleri de gündeme getirebilecek bir altyapıya kavuşacak” dedi.

-Canaltay

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay da, Mali Suçları Araştırma Kurulu ile çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti ve üzerinde çalışmaya devam edecekleri Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasa çalışması hakkında önemli tecrübe paylaşımları edindiklerini söyledi.

Yasa çalışmasının uyum sağlaması konusunda önemli bilgiler edindiklerini ifade eden Canaltay, Kurul üyelerinin görüşlerini dinlediklerini kaydetti ve teşekkürlerini sundu.

Canaltay, KKTC’nin tanınmamışlığının verdiği dezavantajları yaşadıklarını dile getirerek, gelir arttırıcı konuları gündeme getirememenin ekonomik olarak zorluklar yaşattığını belirtti.

Komite Başkanı Canaltay, KKTC’ni tanıyan tek ülke olan Anavatan Türkiye ile bu gibi çalışmalar yaparak yasalardaki boşlukları tamamlayıp, Avrupa Birliği ve dünya normlarına çekebilmek için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler’in 78.Genel Kurulunda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkına desteğini belirttiği çağrısını çok değerli bulduklarını ve bu vesileyle kendisine teşekkürlerini sunmak istediğini ifade eden Canaltay, Erdoğan’ın yaptığı çağrının aslında Kıbrıs Türk halkı olarak verdikleri mücadelenin özeti olduğunu kaydetti.

Türkiye makamları ile yapılacak çalışmaların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Canaltay, kalkınma adına adım atan bir ülke olarak iş birliğine her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Meclis heyetinin yarın KKTC’ne dönmesi bekleniyor.

Ankara’da temaslarda bulunan heyet UBP Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, Komite Üyeleri UBP Milletvekili Hasan Küçük ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner ile KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Maliye Bakanlığı Para, Kambiyo ve inkişaf Sandığı İşleri Dairesi Müdür Muavini Pembe Arifoğlu, Meclis Hukukçucu Zeynep Düzener ve Meclis Raportörü Feyza Sarıkamış’tan oluşuyor.