Arkhe organizasyonuyla 11 Mayıs’ta başlayan Eklektik Manifest’in kapanış performansı “Keşke Bir Masada Oturabilseydik”, bu akşamdan itibaren üç gece boyunca sanatseverlerle buluşacak

Nick Cave’in “Ve Eşek Meleği Gördü” romanından Handan Ergiydiren tarafından uyarlanan performansta, dansçılar Emre Olcay ve Yağmur Özdağ bir arada sahne alacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, ses tasarımını Ahmet Kenan Bilgiç’in yaptığı proje bu gece, yarın gece ve cumartesi gecesi üç performans olarak izleyiciyle buluşacak.



Eklektik Manifest ile birlikte açılan Salahi Şevket Sokak'taki yeni açık alan sahnesi ARKHE Alan’da yer alacak performanslar saat 20.00’de başlayacak.

Eklektik Manifest, Arkhe organizasyonu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesi, Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğu ve PashaGroup ile Türk Hava Yolları (THY) sponsorluğunda 11 Mayıs’ta başlamıştı.