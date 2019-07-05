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Toles sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı

Toles sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı

05 Temmuz 2019 Cuma 16:15
Toles sınavı en eski ve deneyimli sınav merkezi olan DAÜ’de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Uluslararası Hukuk Becerileri Sınavı’na (TOLES) ev sahipliği yaptı. TOLES’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) en çok sınav deneyimli merkezi olan DAÜ’de düzenlenen sınava, Türkiye ve KKTC’den toplam 15 aday katıldı. DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu, DAÜ Hukuk Fakültesi ve DAÜ-SEM iş birliği ile 2012 yılından beri yapılan TOLES Sınavı; adaylara gerek yurtiçi, gerekse de yurtdışında iş olanakları sunuyor. Sınavlara KKTC ve Türkiye’de çalışmakta olan avukatlar ve tercümanlar giriyor. DAÜ Hukuk Fakültesi’nde faaliyet gösteren TOLES Koordinatörü Peril S. Emiroğluları tarafından verilen bilgiye göre; sınav hazırlıklarına Nisan 2019 itibari ile başlayan sınav grubunun, aynı zamanda dört dönem boyunca DAÜ Hukuk Fakültesi’nde seçmeli ders olarak sunulan TOLES 1-2-3-4 derslerini de başarıyla tamamladığı bildirildi. Nisan’dan itibaren sadece sınav odaklı çalıştıklarını kaydeden Emiroğluları, bir sonraki sınavın Ocak 2020’de yapılacağını ifade ederek, sınava kayıtların şimdiden başladığını açıkladı.

Sınava Katılanlar Ne Dedi?

Ali Yeğen

İngiltere TOLES Sınavı’na girme sebebiniz nedir?

TOLES Sınavı tüm dünyada tanınan uluslararası bir sınav ve bu sınavdan alacağım sertifikayla birlikte tüm dünyada mesleğimle ilgili herhangi bir yerde iş bulabilme imkanım olacak.

Mesleğinizde size nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Ben burada avukatlık yapmayı düşünüyorum. Güney Kıbrıs’ta da böyle bir imkanım olduğu için bu belge sayesinde hem Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum rakiplerimi geçip, daha iyi iş imkanları bulabileceğimi düşünüyorum.

Tutku Ece Akın

İngiltere TOLES Sınavı’na girme sebebiniz nedir

İngiltere TOLES sınavına girme sebebim Türkiye’de ya da Kıbrıs’taki hukuk fakültelerinde okuyan öğrencilerden bir farkım olduğunu göstermek ve kendimi hem mesleğimde, hem de akademik anlamda geliştirmek için bu sınava giriyorum.

Mesleğinizde size nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Kesinlikle diğer hukuk fakültelerinde mezun olacak öğrencilerden farkımı ortaya koyacağımı düşünüyorum.

Batuhan Yıldız

İngiltere TOLES Sınavı’na girme sebebiniz nedir?

Öncelikle mezun olduktan sonra binlerce meslektaşımla aynı sektörde çalışacağız. TOLES Sınavı’na girmemin sebebi de bu binleri yüzlere indirmek ve ondan sonra da alanımda daha başarılı ve daha tanınan bir avukat olmak.

Mesleğinizde size nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?

Dışişleri Bakanlığı ya da bir konsoloslukta çalışma hedefim var. Bu yüzden de tüm dünyada tanınan TOLES Sınavı’na girmek istedim.

Son Güncelleme: 05.07.2019 16:23
Anahtar Kelimeler:
Toles Sınavı
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