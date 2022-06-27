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THE American Future College öğrencilerinden başarı üstüne başarı

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:05
THE American Future College öğrencilerinden başarı üstüne başarı

KKTC Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen 3. Ayak Engel Atlama Yarışları’nda, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı The American Future College öğrencisi birinci oldu.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) okullar grubuna bağlı The American Future College 6. sınıf öğrencisi Tanem Boytam, KKTC Binicilik Federasyonun düzenlediği 3. Ayak Engel Atlama Yarışlarında 11-13 yaş 70 cm engel atlama kategorisinde birinci oldu. Kolejden yapılan açıklamada, “Öğrenci ve antrenörünü tebrik eder bundan sonraki yarışlarında başarılar dileriz” denildi.

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