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KITALARARASI BİR GELECEK İÇİN, GAÜ 2022 BURS SIRALAMA SINAVI’NIN SON BAŞVURU TARİHİ 3 HAZİRAN’DA

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:39
KITALARARASI BİR GELECEK İÇİN, GAÜ 2022 BURS SIRALAMA SINAVI’NIN SON BAŞVURU TARİHİ 3 HAZİRAN’DA

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, Uluslararası tanınırlığa ve geçerliliğe sahip; geleceğin donanımlı meslek grupları içersinde yer almak isteyen, KKTC Vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun öğrencilere yönelik düzenleyecek olduğu 2022-2023 Akademik Yılı “Burs Sıralama Sınavı” başvurularını duyurdu.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamda, yükseköğretimde 37. Yılını kutlayan GAÜ’nün, KKTC vatandaşları ve KKTC Liselerinden mezun yada mezun olacak üniversite adaylarına birçok bölümde geçerli %100’e varan burs olanakları tanıdıkları belirtildi.

GAÜ 2022 Burs Sıralama Sınavı 5 Haziran Pazar 12:00’da

GAÜ 2022 Burs Sıralama sınavının, 5 Haziran 2022 Pazar günü 12:00’da gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, KKTC vatandaşları ile Türkiye Cumhuriyeti ve diğer ülke vatandaşı liseyi KKTC’de tamamlayan öğrencilerinde burs sıralama sınavına katılabileceği vurguladı.

GAÜ Burs Sıralama Sınavı 2 farklı Formattan Oluşmaktadır

5 Haziran 2022 Pazar günü 12:00’da gerçekleşecek olan sınavın 2 farklı formattan oluştuğu belirtilen açıklamada, bunlardan birincisi; liselerinde Türkçe eğitim modelinde eğitim-öğretim gören adaylar için, YKS test formatındaki kitapçığı seçme hakkına sahip oldukları, sınav kitapçığının 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 sorudan oluştuğu vurgulandı.

Diğer sınav modeli ise; İngilizce eğitim-öğretim gören adaylara yönelik hazırlanan sınav kitapçığı olduğu bildirilen açıklamada, bu sınavın ise 2 alandan oluştuğu, adayların alanlarına göre ARTS veya SCIENCE kitapçığını seçme hakkına sahip olduğu ifade edildi. İngilizce sınav kitapçıklarının da 120 sorudan oluştuğu, sınav süresinin de yine aynı şekilde 120 dakika olduğu vurgulandı.

Son Başvuru 3 Haziran Cuma

Ayrıca, GAÜ 2021 Burs Sıralama sınavının son başvuru tarihinin 3 Haziran Cuma olduğu ifade edilen açıklamada, sınav başvurularının; kibrisaday.gau.edu.tr yada (https://forms.gle/A5Wa4Z4o9Wdno8D1A ) linki üzerinden yapılabileceği, ayrıntılı bilgi ve detay için, 0850 6502000 numaralı çağrı merkezi, 0548 8708717 numaralı danışma hattı yada, [email protected] mail adreslerine ulaşılabileceğini bildirdi.

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