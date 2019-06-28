KAÜ Rektörü Prof. Dr. Özgöker, uluslararası güvenlik ve göç zirvesine, davetli konuşmacı olarak katıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Kardeş Üniversitesi Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, Beykent ve Doğuş Üniversitelerinin ortaklaşa düzenlediği “Uluslararası Güvenlik ve Göç” zirvesine, davetli konuşmacı olarak katıldı.

Beykent Üniversitesi ve Doğuş Üniversitelerinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ve Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA) işbirliği ile düzenlenen Uluslararası Güvenlik ve Göç Zirvesi, Beykent Üniversitesi Taksim Kampüsü, Adem Çelik Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Yerli ve yabancı akademisyenlerin yanı sıra alanlarında uzman konukların katıldığı Zirve, Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Ferman ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebru Ural’ın yaptıkları açılış konuşmaları ile başladı.

Dört oturumdan oluşan Zirve’nin ikinci oturumunda Avrupa Birliği’nin göç hareketlerine yönelik politikaları tartışılmıştır. Bu oturumun ilk konuşmacısı Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker uluslararası göç olgusunun AB’nin güvenlik sorunlarına etkisi hakkında bir değerlendirme yapmıştır.

Oturumların sonunda yer alan soru-cevap bölümlerinde dinleyicilerin soruları ve yorumları konuların daha detaylı ele alınabilmesine yardımcı olmuştur. Zirve Beykent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Armağan Gözkaman’ın kapanış konuşması ile son bulmuştur.

Uluslararası Güvenlik ve Göç Zirvesi hem Türkiye hem Avrupa Birliği açısından göç ve güvenlikle ilgili son gelişmelerin tartışıldığı, göç sorununun çözümüne yönelik farklı yaklaşımların paylaşıldığı ve göçle bağlantılı uluslararası güvenlik sorunlarının değerlendirildiği önemli bir toplantı olmuştur.

