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GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:14
GAÜ Akademisyeni Prof. Dr. Acar cevapladı: “yakın geleceğin tıbbında hangi mucizeler yaşanacak?”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Tıp Fakültesi Öğretm Üyesi Prof. Dr. Hasan Zafer Acar yakın gelecekte tıp ile ilgili yaşanacak gelişmeleri açıkladı.

Prof. Dr. Acar yaptığı açıklamada, yakın geleceğin tıbbının mucizelerle dolu olduğunu belirtti ve şöyle devam etti; “Yapılan bilimsel çalışmaların sonucunda, en geç 40-50 yıl sonra (Çevre kirliliğine bağlı olarak henüz dünyanın sonu gelmemiş ise):

“Saldırganlık içgüdülerini harekete geçiren genler yok edilerek kavgalar, savaşlar önlenecek”

a.Genetik alanında yapılan çalışmalarla hastalıklı gen taşıyan sperm ve yumurtalar döllenmeyecek, sadece sağlıklı genler taşıyanlar döllenerek, genetik olarak sağlıklı nesiller ortaya çıkacak.

b.Aynı alanda yapılan çalışmalarla çiftlerin isteğine bağlı olarak çocukların; göz rengi, boyu, saç rengi, cinsiyeti gibi özellikleri seçilebilecek.  Kellik sorunu ortadan kalkacak.  İnsanların kişiliğini ortaya koyan genlere müdahale edilerek; daha zeki, uysal, sosyal, yaratıcı nesiller ağırlık basacak. İnsanoğlunun genlerinde bulunan saldırganlık içgüdülerini harekete geçiren genler yok edilerek kavgalar, savaşlar önlenecek.

c.Çoğalmak için cinsel ilişkiye gerek kalmayacak. Halen hayvanlarda deneysel olarak gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, insanlara da uygulanarak istenilen niteliklerde çocuk yapılabilecek. Bir süre sonra cinsiyet ayırımı ortadan kalkacak.

d.Henüz deneysel çalışmaları tamamlanmamış olan çalışmalar sonuçlandığında; ruhun naklide mümkün olabilecek. Bütün hatıralarınız, deneyimleriniz genç bir bedene aktarılabilecek. Böylece yeni doğmuş bir çocuk erişkin yaşa geldiğinde beyine -format atılarak- istenilen karakter özellikleri yüklenilebilecek. Meslek formatları atılarak; dünyanın en bilgili ve deneyimli meslek mensuplarının bilgi ve yetenekleri; 18 yaşındaki bir insanın beynine yüklenilebilecek. Meslek değiştirmek istediğinizde yeni bir format atılarak yeni meslekler edinilebilecek. İnsanların eğitimi için çok uzun bir süreç gerektiren; okullar ortadan kalkacak. Format atma merkezleri kurulacak.  Okullarda 10 yılda verilebilen eğitim; 10 dakikada beyine yüklenilebilecek. Günümüzde bile inanılmaz bir hızla artan bilgi; çok daha fazla bir süratle artacak. Bilginin artması yeni teknolojiler doğuracak.

e.İnsanların ileri derece hastalanması durumunda doktorlar; tedavi ile uğraşmayıp komple organ veya beden değiştirme yoluna gidecek. Ölüm kavramı ortadan kalkacak. Ölümsüzlük sıradan bir durum olacak.

f.Mutluluk için belirli şartların oluşmasına gerek kalmayacak. Mutlu olmak istediğinizde istediğiniz süre kadar belirli uyarılar yapılacak, mutluluk hormonları salgılanacak ve mutlu olacaksınız.

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