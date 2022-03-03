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Elsevier’dan Prof. Dr. Haşim Altan’a Mükemmellik Ödülü

03 Mart 2022 Perşembe 14:42
Elsevier’dan Prof. Dr. Haşim Altan’a Mükemmellik Ödülü

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Araştırma Merkezi Direktörü ve Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Altan, uluslararası yayınevi Elsevier’a ait Kaynaklar, Koruma ve Geri Dönüşüm Dergisi tarafından 2021 Mükemmellik İnceleme Ödülü’ne layık görüldü.      

2017 yılından itibaren uluslararası yayınevi Elsevier’e ait Kaynaklar, Koruma ve Geri Dönüşüm Dergisine teslim edilen makalelerin hakemliğini yapan Prof. Dr. Haşim Altan; aynı dergi tarafından ve yapıcı inceleme hizmetini takdir etmek amacıyla verilen; Kaynaklar, Koruma ve Geri Dönüşüm 2021 Mükemmellik İnceleme Ödülü’nün (Resources, Conservation & Recycling 2021 Excellence in Review Awards) sahibi oldu.        

Sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemlerine geçişte yer alan dönüşüm süreçlerini vurgulayan dergi, kaynakların yönetimi, verimliliğin iyileştirilmesi, üretim ve tüketim profillerinin yeniden yapılandırılması gibi stratejilerin teknolojik, ekonomi, kurumsal ve politik yönlerini konu alıyor.   

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Mimarlık üzerine lisans eğitimi alan ve Sheffield Üniversitesi’nde yine Mimarlık üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Haşim Altan, akademik kariyerinde yeşil mimari ve sürdürülebilirlik konuları üzerinde çalışmalarda bulunuyor. ARUCAD Mimarlık Bölümü öğretim üyesi olan Altan, aynı zamanda Üniversite bünyesindeki Araştırma Merkezi’nin Direktörlüğünü yürütüyor. Yıllardır hakemliğini yaptığı dergi tarafından 2021 Mükemmellik İnceleme Ödülüne sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Altan “Bu ödüle layık görüldüğüm için onur duydum” dedi.    

 

Prof. Dr. Haşim Altan kimdir?   

Sürdürülebilir Tasarım ve Mimari Mühendisliği Profesörü Altan, İngiltere, Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Built Environment (insan ürünü çevre) aracılığıyla Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) alanlarında 20 yılı aşkın akademik ve uygulama tecrübesine sahiptir. Prof. Dr. Altan, çeşitli uluslararası yayın kurullarında yer alıyor ve Avrupa Komisyonu, Birleşik Krallık Araştırma Konseyleri ve Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) için proje önerilerini inceliyor. 2004 yılından bu yana, tek başına veya ortaklaşa, değeri 21 milyon £’un üzerinde olan 32 araştırma bursu aldı ve yönetti. Şimdiye kadar yedi uluslararası konferans, birkaç tasarım atölyesi ve çok sayıda teknik ziyaret düzenleyen Uluslararası Sıfır Enerjili Kütle Özel Ev (ZEMCH) Ağı’nın kurucu üyesidir. Prof. Dr. Altan, 16 başarılı doktora öğrencisini yönetmenin yanı sıra ilgili alanlarda 200’ün üzerinde hakemli dergi ve konferansta makale ve bildirisi yayınlamıştır.

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