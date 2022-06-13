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Devlet Okuluna Kayıt Parası 4.400TL!

13 Haziran 2022 Pazartesi 12:39
Devlet Okuluna Kayıt Parası 4.400TL!

Çocuğunu yeni yüzyıl ana okuluna kayıt ettirmek isteyen bir veliden; nakit 4.400TL taksitli 4.900TL harç parası istenildiği öğrenildi. Harç parası ödenmediği takdirde çocuğunun okul kaydını iptal edeceklerini belirten okul yönetimine karşılık velinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde: “bugün çocuğumu okula kayıt etmek için yeni yüzyıl ana okuluna müracaat ettim. Nakit 4.400 TL taksitli 4.900TL olan bu harcı ödemediğim takdirde çocuğum kaydı iptal olacak denildi peki işi olmayan insanlar bu ücreti nasıl yapabilir KKTC Milli Eğitim Bakanlığı'nın haberi var mı acaba.”

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