Donald Trump'ın ABD gıda ürünlerinin Avrupa'daki muadillerinden daha güvenli olduğu iddiasının temelsiz olduğunu söyleyen AB'nin en üst düzey gıda güvenliği yetkilisi, bloğun standartlarının müzakere edilemez olduğunu ve ticaret görüşmelerinde bir taktik olarak kullanılamayacağını vurguladı.

Kısa bir süre önce tarım ürünlerine yönelik askıya alınan gümrük vergilerini haklı göstermeye çalışan ABD Başkanı, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere ithal edilen gıdaların Amerikalı tüketiciler için güvensiz olduğunu ve ABD standartlarını karşılamadığını iddia etti.

Trump, Mart ayında Kongre'de yaptığı konuşmada, "Denetlenmemişler. Çok kirli ve iğrenç olabilirler ve ülkeye girip Amerikalı çiftçilerimize zarar veriyorlar," dedi.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) İcra Direktörü Bernhard Url, Euronews'e verdiği röportajda bu sözlere sert bir şekilde karşı çıktı.

Url, "Eğer Sayın Başkan AB gıdalarını kastediyorsa, kesinlikle yanılıyor. Bu Avrupa Birliği gıdası olamaz, kesinlikle olamaz," dedi.

Url'a göre AB'nin yüksek standartları, kapsamlı denetimler, gıda yasalarının sıkı bir şekilde uygulanması ve EFSA tarafından sağlanan bilimsel gözetim ile sağlanmaktadır.

Merkezi Parma'da bulunan EFSA, her yıl üye ülkeler tarafından gerçekleştirilen beş milyondan fazla resmi kontrolle gıda üretim zincirini izleyen bir sistemin merkezinde yer alıyor.