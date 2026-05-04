Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, bugünden başlayarak 27 Eylül'e kadar geçerli olacak eczane yaz dönemi çalışma ve nöbet saatlerini açıkladı.

Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz döneminde Lefkoşa, Mağusa, Girne ve Güzelyurt bölgesinde bulunan eczaneler hafta içi; perşembe günü hariç, 08.00 – 17.30 saatleri arasında açık olacak. Perşembe günü ise saat 08.00'de açılacak eczaneler saat 13.30'da kapatılacak. Eczaneler cumartesi günleri 08.00 – 13.30 saatleri arasında açık olacak. Nöbetçi eczaneler 08.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Mesarya bölgesinde bulunan eczaneler 27 Eylül'e kadar hafta içi, perşembe hariç, 08.00-19.00 saatleri arasında açık olacak. Eczaneler, perşembe ise 08.00 -13.30 saatleri arasında açık olacak. Cumartesi günü 08.00'de açılacak eczaneler 13.30'a kadar açık olacak. Nöbetçi eczaneler perşembe ve cumartesi günleri 13.30 – 19.00 saatleri arasında; pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde ise 08.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Karpaz bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri ise şöyle:

"Hafta İçi 08.00 – 17.30; cumartesi 08.00 -13.30 açık olacak. Nöbetçi eczaneler cumartesi, pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde sadece nöbetçi eczaneler 08.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet verecek."

Lefke bölgesinde bulunan eczaneler ise 27 Eylül tarihine kada hafta içi, perşembe günü hariç 08.00 – 17.30 saatleri arasında açık olacak. Perşembe günleri 08.00'de açılacak eczaneler 13.30'a kadar hizmet verecek. Eczaneler, cumartesi günü 08.00 – 13.30 saatleri arasında hizmet verecek. Nöbetçi eczaneler 08.00 – 22.00 saatleri arasında açık olacak. 22.00 – 00.00 saatleri arasında ise on-call sistemi uygulanacak. Eczaneler, pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde 08.00 – 22.00 saatlerinde açık olacak. 22.00 – 00.00 saatleri arasında on-call sistemi uygulanacak.

İskele bölgesinde bulunan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri de şöyle:

"Hafta içi perşembe günü hariç 08.00 – 17.30 açık. Perşembe 08.00-13.30 açık. Cumartesi 08.00 – 13.30 açık . Nöbetçi eczaneler hafta içi 08.00 – 22.00 saatlerinde açık. Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatiller 08.00 – 22.00 saatlerinde açık.

Nöbet bölgesinde olmayan eczanelerin yaz dönemi çalışma saatleri hafta içi 08.00 – 19.00; cumartesi günü de 08.00 – 16.00 saatleri arasında olacak. Pazar günleri, bayramlar ve resmi tatillerde eczaneler kapalı olacak.”