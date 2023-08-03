Düzensiz yollarla dün, Dillirga’ya 14, Protara’ya da 20 kişinin gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dillirga’da “Pomo” bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte radara, içerisinde 13’ü erkek, 1’i çocuk olmak üzere 14 kişinin bulunduğu sürat botunun takıldığını; botu kullanan kişinin yolcuları indirerek uluslararası sularda gözden kaybolduğunu ve liman polisinin, 14 kişiyi alarak karakola götürdüğünü yazdı.

Haberde, söz konusu şahısların polise verdikleri ifadede, kişi başı 3 bin 500 dolar ödeyerek Mersin Limanı’ndan yola çıktıklarını söyledikleri kaydedildi.

Öte yandan Protara’da ise, dün sabaha karşı Ayia Napa’ya giden yol üzerinde 17’si erkek, 2’si kadın ve 1’i çocuk olmak üzere 20 kişi tespit edildi.

Bu kişilerin kayıkla geldiklerini ve liman polisinin radarına takılmadıklarını yazan gazete, kayığın Protara’daki bir otelin yakınlarında bulunduğunu belirtti.