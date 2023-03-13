Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün girişimleriyle ahşap sektörü, Düzce'yi 50 yıl öne çıkaracak.Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Ekonomi Gazetecileri Derneği işbirliği ile düzenlenen ‘Tasarımdan Ticarete Ahşap Zirvesi’ programı başladı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, önümüzdeki 50 yıl Düzce’yi öne çıkartacak bir sektörden bahsederek, bu zirve ile yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.

Başkan Dr. Özlü, katılımcılara ahşap zirvesine katılımlarından ötürü teşekkür etti.