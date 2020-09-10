Yunanistan'ın En Büyük Mülteci Kampında Yeniden Yangın Çıktı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında, dün gece saatlerinde çıkan yangının ardından yeni bir yangın daha çıktı. Ülkenin en büyük sığınmacı kampı olan Moria'daki iki noktadan tekrar alevler yükseldi.

Kampta kalan mültecilerin yangın nedeniyle çadırlarını terk ederken, çok sayıda kişi kent merkezine doğru yürümeye başladı.

YAKLAŞIK 2 BİN SIĞINMACI GEMİLERDE KONAKLAYACAK

Bu arada yaklaşık 2 bin göçmenin geceyi bir yolcu ve iki askeri gemide geçireceği kaydedildi.

Adadaki yangından etkilenen 408 refakatsız sığınmacı çocuğun, gece ve yarın sabah üç ayrı uçakla Atina'ya ve ülkenin kuzeyindeki kamplara nakledileceği aktarıldı.

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampı, geçen haftadan bu yana tespit edilen 35 Covid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Midilli Adası'ndaki kampın farklı noktalarında saat 02.00 sularında çıkan yangın sonucu binlerce kişi barınaksız kalmıştı.

Çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin bölgeye sevk edildiği yangında çevik kuvvet polisleri de kent merkezine yürümek isteyen sığınmacıları engellemek için kamp çevresine barikatlar kurmuştu.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Yangın sonrası adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

Yunanistan Göç Politikaları Bakan Vekili Yorgo Kumutsakos, yangının Covid-19 salgınına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların çıkardığı karmaşanın ardından çıktığını ifade etmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Covid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları da kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek kampta sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.