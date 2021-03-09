Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri

Yunan hükümetinin ardından Yunan basını da , Mısır'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik hakkına saygı göstermesini hazmedemedi.

Atina’da yayımlanan Proto Thema gazetesi yayınladığı haberde "Mısır’dan kalleşlik" başlığını kullandı.

Haberde, Mısır’ın Türkiye’nin kıta sahanlığı olarak ilan ettiği bölgeyle sınırlanan parselde hidrokarbon araştırma izni verdiği belirtildi.

Gazete Mısır'ın kararını "Mısır devlet mekanizmasının 3 bin yıllık bürokrasisinin kalleşliği" şeklinde yorumladı.

"Atina'da ciddi kaygılara neden oldu"

Haberde, Mısır’ın bu tavrının Atina’nın tepkisine yol açtığı ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon konuşmasının ardından acil olarak Kahire’ye hareket ettiği kaydedildi.

Ta Nea gazetesi de haberi "Mısır’ın Türkiye ile sinsi oyunu" başlığı altında yayımladı.

Haberde, "Mısır’ın, hidrokarbon araştırması için izin vermesinin Atina’da ciddi kaygılara neden olduğunu" yazdı.

Enerji kaynakları konusunda yayın yapan özel bir internet sitesinde de haber, "Kahire’den W18 parselinde izin verilmesinde soru işaretleri" başlığı ile verildi.

Haberde, gelişmelerin Atina’dan takip edildiği vurgulandı.