İngiltere'de genç kadınların 3'te 2'si tacize uğradı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin kalıcı etkisinin ilk kapsamlı istatistiksel analizine dair verileri kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre İngiltere'de, 16 yaşın üzerindeki her 3 kadından 1'i, geçtiğimiz yıl en az bir taciz şekliyle karşı karşıya kaldı. Bu oran, 16-34 yaş arası kadınlar için 3'te 2'ye çıktı.

Geçen yıl, yaşları 16-74 arasında değişen 1,6 milyon kadın, aile içi şiddete uğradı.

18-74 yaş aralığındaki yaklaşık 5,1 milyon kadın, çocukken bir tür istismarın kurbanı oldu.

ONS suç birimi şefi Meghan Elkim, "Hükümet genelinde ve hayır kurumlarıyla birlikte çalışarak, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin ölçeğini ve etkisini vurgulamak için ilk kez veri kaynaklarını bir araya getirmeyi başardık." ifadesini kullandı.

Elkim, araştırmaya konu suçların kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisinin ciddi ve uzun soluklu olduğuna dikkat çekti.