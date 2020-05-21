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Fransa'da CFA frangının kaldırılması onaylandı

Fransa'da sömürge döneminden kalma 75 yıllık CFA frangını yürürlükten kaldıran yasa tasarısı Bakanlar Kurulu'nda kabul edildi.

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:00
Fransa'da CFA frangının kaldırılması onaylandı
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Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkanlığında gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Fransa ve Afrika arasında yeni dönem

CFA frangını yürürlükten kaldıran ve yerine "eko" para birimine geçilmesini öngören yasa tasarısının onaylandığını ifade eden Ndiaye, Afrika ülkelerinin döviz rezervlerinin yüzde 50'sinin Fransa Merkez Bankasında tutulması uygulamasına da son verileceğini ifade edildi.

Ndiaye, böylece Fransa ile Afrika arasındaki ilişkinin yenileceğini ve tarihte yeni bir sayfanın yazılacağını söyledi.

Sibeht Ndiaye, bu reformun Macron'un Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği (UEMOA) üyesi 8 ülke ile geçen yıl aralıkta yaptığı anlaşmanın sonucu olduğunu aktardı.

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Eko sisteminde Fransa, Batı Afrika Merkez Bankası (BCEAO), bankacılık komisyonu ve para politikası konseyinde bulunan temsilcilerini de çekecek ancak kriz durumunda garantör ülke olmayı sürdürecek.

Ekoyu kullanan ülkeler, ithalatlarını ödeyemeyecek duruma düşerse Fransa bu ödemeleri yaparak para politikası konseyine dönmeye de hak kazanacak.

Eko, UEMOA üyesi Benin, Burkina Faso, Gine Bissau, Fildişi Sahili, Mali, Nijer, Senegal ve Togo'da kullanıma sokulacak.

Adını sömürgeden alan para birimi

"Afrika Fransız Sömürgeleri (CFA) frangının" serüveni, 26 Aralık 1945'te Fransa'nın Afrika'daki iki sömürge bölgesinde bu para birimini tedavüle sokmasıyla başlamıştı.

Batı Afrika ve Orta Afrika'da "frank bölgesi" alanında kullanımda olan para birimi, 1958'de "Afrika Fransız Topluluğu" adını almıştı. Ülkelerin bağımsızlığını kazandığı 1961-1962'de ise sömürge para biriminin adı "Afrika Finansal Topluluğu frangı" olarak değişmişti.

Afrika ülkelerinin bağımsızlığını kazanmasıyla o dönem Fransız frangı ile sabit paritede tutulan CFA frangı da eleştirilmeye başlanmıştı. 

Anahtar Kelimeler:
Fransa Cfa FrangıCfa Frangı Kaldırılıyor
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