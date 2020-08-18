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Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler, 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremde can ya da mal kaybına dair henüz bir bilgi yok.

18 Ağustos 2020 Salı 08:50
Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem
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Filipinler'in üçüncü büyük adası Samar'da, 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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Depremin meydana getirdiği hasara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı, tsunami uyarısı da verilmedi.

Depremin yaşandığı Samar Adası'nda yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor..

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Deprem
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