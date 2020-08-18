Filipinler'de 6,6 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in üçüncü büyük adası Samar'da, 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yaşandığı Samar Adası'nda yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor..
Filipinler, 6,6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Depremde can ya da mal kaybına dair henüz bir bilgi yok.
Filipinler'in üçüncü büyük adası Samar'da, 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin yaşandığı Samar Adası'nda yaklaşık 2 milyon insan yaşıyor..