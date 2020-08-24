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FDA, kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA) yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı plazma tedavisine acil durum onayı verdiğini açıkladı.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 10:08
FDA, kovid-19 hastalarında plazma tedavisine onay verdi
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Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, plazma tedavisinin Kovid-19 hastalarının tedavisi için önemli bir ümit olacağını söyledi.
Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşmiş Amerikan vatandaşlarına, ilgili sağlık birimlerine giderek plazma bağışı yapmaları çağrısında bulunan Trump, "Verdiğiniz her bir plazma başka yerlerde hayatlar kurtaracaktır." değerlendirmesini yaptı.
Plazma tedavisini "tarihi bir başarı" sözleriyle tanımlayan Trump, bu yolla milyonlarca insana tedavi imkanının sunulabileceğini belirtti.
Trump ayrıca, yakın zamanda Kovid-19 aşısıyla ilgili de güzel haberler vereceklerini dile getirdi.

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Aynı basın toplantısında konuşan FDA Direktörü Stephen Hahn da plazma tedavisinin "çok umut verici" olduğunu ve bundan sonra daha fazla sayıda insanın iyileşmesini umduklarını, ancak tedaviyle ilgili daha yapmaları gereken çok iş olduğunu kaydetti.
Öte yandan eski FDA yetkilisi Scott Gottlieb, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, ülkede halihazırda plazma tedavisinin bazı yerlerde zaten uygulandığını, ancak bugünkü kararla tüm ülkede uygulanmasının önünün açılacağını ifade etti.
Daha önce Kovid-19 geçirip iyileşen kişilerin kanlarının plazma adı verilen sıvısında gelişen antikorlar bu yolla virüse karşı tedavi için kullanılacak. Plazma tedavisinin özellikle yoğun bakımdaki yüksek riskli hastaların iyileşmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.
ABD'de son rakamlara göre salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 180 bini geçmiş durumda.
 

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Son Güncelleme: 24.08.2020 11:28
Anahtar Kelimeler:
Plazma TedavisiKovid19 HastalarıFDA
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