Evde tükürükten Covid testi: 15 dakikada sonuç veriyor

Bilim adamları, test için şeker hastalarının kandaki şeker seviyelerini öğrenmek için kullandıkları bant şeklindeki glukoz testinden ilham aldıklarını ifade ettiler.

Covid testinde tükürük örneği banda yerleştiriliyor ve bant laboratuvara gönderilmek yerine evdeki cihaza konuluyor.

Test 15 dakika içinde sonuç veriyor. Geleneksel testlere göre çok hızlı sonuç veren test aynı zamanda çok pratik ve ucuz.

Evden yapılabilen diğer Covid testleri ortalama 100 dolar civarındayken bu testin maliyeti sadece 20 sent.

HER YERDE KULLANILABİLECEK

Araştırma erken safhada olduğu için doğruluk payı henüz tam olarak belli değil. Taşınabilir olması sebebiyle test her yerde kullanılabilecek.

Strathclyde Üniversitesi, testin ticari hale getirilmesi için Aureum Diagnostics firmasıyla anlaştı. Yaygınlaşması ve sahasında çığır açması beklenen testin piyasaya verilmesinin 18 ila 24 ayı bulabileceği açıklandı.