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Dedektörle 1,4 kilo altın buldu

Dedektörle 1,4 kilo altın buldu

21 Mayıs 2019 Salı 12:33
Dedektörle 1,4 kilo altın buldu

Avustralya'nın batısında metal dedektörle keşfe çıkan bir kişi, 100 bin Avustralya doları (yaklaşık 419 bin TL) değerinde altın keseği buldu.

BBC'nin haberine göre, Kalgoorlie'de atripleks tarlalarında gezinen bir amatör, metal dedektörü sayesinde toprağın altında bir kilo 400 gram ağırlığında yumru şeklinde altın keşfetti. 

Bölgede altın avcılarına malzeme satan bir dükkanın sahibi olan Matt Cook, altının fotoğrafını internette paylaşırken "Dükkana girdi ve yüzünde büyük bir gülümsemeyle altın keseğini gösterdi. Bir paket sigaradan biraz büyük ama inanılmaz ağırdı." dedi. 

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Avustralya'nın altın madenciliğinin dörtte üçü, Kalgoorlie'de ve civarında yapılıyor. 

Ülkede Anneler Günü'nde doğa yürüyüşüne çıkan bir ailenin kızı da yerde 624 gram ağırlığında altın keseği bulmuştu.

Victoria eyaletinde yaşayan ailenin bulduğu altın keseğinin değerinin yaklaşık 35 bin Avustralya doları (150 bin TL) olduğu açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 21.05.2019 12:38
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