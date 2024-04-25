Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakerelerine İstanbul'da yapılan anlaşmayla başlanabileceğini belirterek, "Şimdi müzakereler yapılmazsa Ukrayna zamanla devletini kaybedecek ve varlığı sona erebilir. Ukrayna'da bugün barışa ihtiyaç var." dedi.

Lukaşenko, Cumhuriyet Sarayı'ndaki Belarus Halk Meclisi toplantısının ikinci gününde yaptığı konuşmada, ulusal güvenlik konsepti ve yeni askeri doktrinin gerekliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin, Belarus ve Rusya'ya yönelik sürekli saldırgan söylemler kullandığını dile getiren Lukaşenko, NATO blokunun kendilerine yönelik düşmanlık derecesini bu yolla artırdığını söyledi.

Lukaşenko, NATO ülkelerinin tarihinde ilk kez savunma harcamalarının toplam hacminin yaklaşık 1,2 trilyon avroya ulaşacağına dikkati çekerek, "Ayrıca Brüksel, acil müdahale kuvvetlerinin şu anda 80 bin olan sayısını 300 bin kişiye çıkarmaya, NATO'nun Baltık ülkelerinin hava sahasını korumaya yönelik misyonunu askeri bir operasyona dönüştürmeye, Polonya ve Baltık ülkelerinde konuşlandırılan savaş gruplarını tugay düzeyinde oluşumlar halinde yeniden organize etmeye karar verdi." diye konuştu.

- "ABD'nin esas hedefi Avrupa'yı zayıflatmak"

ABD için Çin ve Rusya'nın tamamen düşman olmadığını, esas rakibinin Avrupa olduğunu vurgulayan Lukaşenko, şöyle devam etti:

"Bu yüzden ABD, Avrupa Birliği'ne Ukrayna'daki savaşı yüklemeye çalışıyor. Askerileşmeye çok büyük paralar harcanıyor, AB ülkelerinin vatandaşları cepheye gönderiliyor ve orada ölüyor. Amerikalılar bir taşla birkaç kuş vurmak istiyor. Avrupa'yı (çatışma) yükleyerek Rusya'yı zayıflatmak, Avrupa’yı da zayıflatmak. Pasifik Okyanusu'nda Çin ile bire bir başa çıkmak ve bu mücadeleye öncelikle Hindistan'ı, orada İngiltere zaten var, Avustralya’yı, Ukrayna’yı ve Güney Kore'yi dahil etmek istiyor.”

- "Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri için en uygun zaman oluştu"

Rusya ile Ukrayna arasında barış müzakereleri için en uygun zamanın oluştuğunu belirten Lukaşenko, İstanbul'da yapılan anlaşmalarla müzakerelere başlanabileceğini bildirdi.

Lukaşenko, "Bu, taraflarca paraflanan bu anlaşmaların müzakereler sonucunda kabul edileceği veya bir barış anlaşmasının temelini oluşturacağı anlamına gelmiyor. Hayır. Ancak onlarla başlayıp ilerlenebilir. Elbette barış anlaşması bu anlaşmaların kopyası olmayacak. Barış anlaşması farklı olacak ama buradan başlanabilir." diye konuştu.

Tüm Batılı askerlerin, istihbarat servisi başkanlarının, politikacıların ve devlet başkanlarının "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zaferine izin verilmemesi" gerektiğini söylediğini anımsatan Lukaşenko, bu durumun müzakerelerin zamanının geldiğini gösterdiğini kaydetti.

Lukaşenko, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin barış formülü gibi radikal çözümler ortaya koymaya gerek olmadığını dile getirerek, Rusya’nın ne Kırım’ı ne de diğer bölgeleri terk edeceğini vurguladı.

Müzakereler öncesinde kabul edilmeyecek tekliflerin sonuç sağlamayacağını savunan Lukaşenko, şunları aktardı:

"Ukrayna ordusunun ruh halini biliyorum. Zaten bu savaştan bıktılar ama bağımsız hareket edemiyorlar. Çünkü Zelenskiy'nin arkasında son Ukraynalıya kadar savaşmak isteyen tüm NATO birlikleri ve tüm Batı Avrupa bloku ve ABD var. Durum çok ciddi. Ancak bana göre, eğer şimdi müzakereler yapılmazsa, Ukrayna zamanla devletini kaybedecek ve varlığı sona erebilir. Ukrayna’da bugün barışa ihtiyaç var."