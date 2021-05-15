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Çin'in Zhurong aracı Mars'a indi

Çin, Zhurong uzay aracını Mars'a başarıyla indirdiğini açıkladı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:15
Çin'in Zhurong aracı Mars'a indi
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Altı tekerlekli araç bu sabah, Mars'ın kuzeyindeki Utopia Planitia bölgesine indi.
Zhurong iniş sırasında koruyucu kapsül, paraşüt ve son olarak da yavaşlatıcı roket platformu kullandı.
Mars'a uzay aracı indirebilmek son derece zor ve karmaşık bir süreç.
Bugüne kadar yalnızca ABD bunu tam anlamıyla başarabilmiş, diğer ülkelerin gönderdiği araçlar ya sert iniş yapmış ya da indikten kısa süre sonra bozulmuştu.
Bilim insanlarını kutlayan Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, bunun "olağanüstü bir başarı" olduğunu söyledi ve ekledi:
"Bu zor görevi üstlenecek kadar cesurdunuz. Mükemmeliyeti hedeflediniz ve ülkemizi gezegen keşfi alanında gelişmiş ülkeler arasına soktunuz."
ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Bilim Dairesi Başkanı Thomas Zurbuchen de Çinli meslektaşlarını kutladı:
"Küresel bilim topluluğunun bir parçası olarak bu görevin Kızıl Gezegen'i anlama çabalarımıza sunacağı katkıyı görmek için sabırsızlanıyorum."
Uzay aracının inişi Cumartesi Kıbrıs saatiyle 01.18'de gerçekleşti.
Aracın güneş panellerini açıp dünyaya ilk mesajı göndermesi de 17 dakika sürdü.
Ateş Tanrısı anlamına gelen Zhurong'u taşıyan Tianwen-1 aracı Şubat ayında Mars yörüngesine girmişti.

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O günden beri Utopia bölgesinin fotoğraflarını çeken Tianwen-1, bu süreçte Zhurong'un inişi için ideal noktaya karar verilmesini sağladı.
Mars'tan Dünya'ya gönderilen sinyallerin 18 dakikalık gecikmeye yol açması nedeniyle aracın otonom bir şekilde hareket etmesi gerekiyor
Mars'tan Dünya'ya gönderilen sinyallerin 18 dakikalık gecikmeye yol açması nedeniyle aracın otonom bir şekilde hareket etmesi gerekiyor.

Zhurong'un inişte kullandığı teknik, bugüne kadarki NASA araçlarıyla aynıydı.
240 kilogram ağırlığındaki araç, ABD'nin 2000'li yılların başında Kızıl Gezegen'e gönderdiği Spirit ve Opportunity araçlarına benziyor.
Zhurong üzerindeki kamerayla fotoğraf çekiyor, beş diğer enstrüman sayesinde kayaların mineral yapısı, çevrenin analizi ve hava durumunu ölçüyor.
Araçta lazer kayaları delerek inceleme imkanı sağlarken, bir radar ile yer altının yapısı da araştırılıyor.
Utopia Planitia bölgesi, NASA'nın 1976'da Viking-2 aracını indirdiği yerdi.
3 bin kilometrelik dev kraterin, Mars'ın ilk dönemlerinde aldığı büyük bir darbe sonucu oluştuğu düşünülüyor.
Bu kraterde bir zamanlar bir okyanus bulunduğuna dair işaretler var.
Yörüngedeki uyduların yaptığı ölçümler ise bu kraterin altında ciddi büyüklüklerde buz olabileceğini gösteriyor.
 

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Son Güncelleme: 15.05.2021 15:39
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