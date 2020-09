Arap Ülkelerinde Kovid-19 Kaynaklı Can Kayıpları Ve Vakalar Arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 805'e, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 402'ye, Libya'da 383'e, Tunus'ta 123'e, Gazze'de 16'ya yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha vefat etti ve 536 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 805'e, vaka sayısı da 91 bin 196'ya yükseldi. Virüse yakalanan 250 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısı 84 bin 363 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 842 kişide Kovid-19 tespit edildiği, 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece, can kaybının 402'ye, toplam vaka sayısının 81 bin 782'ye, iyileşen sayısının 71 bin 456'ya yükseldiği bilgisine yer verildi.

GAZZE

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin daha vefat ettiğini, 94 kişinin daha enfekte olduğunu duyurdu.



Virüs kaynaklı can kaybı 16'ya çıktığı belirtilen açıklamada, son rakamlarla vaka sayısının 2 bin 100'e, iyileşenlerin sayısının 356'ya çıktığı kaydedildi.LİBYALibya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiği, 629 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.Açıklamada, toplam can kaybının 383'e, vaka sayısının 24 bin 144'e, iyileşen sayısının da 13 bin 252'ye yükseldiği ifade edildi.TUNUSTunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 241 kişinin enfekte olduğu kaydedildi.Açıklamada ölü sayısının 123'e, vakaların 7 bin 623'e çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 262'ye yükseldiği ifade edildi.