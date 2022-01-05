banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü

ABD'nin doğu yakasına ulaşan kar fırtınası nedeniyle, Marlyand'deki bir bağlantı yolunda önündeki kamyona çarpan araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti.

05 Ocak 2022 Çarşamba 11:46
ABD'de kar fırtınası: 3 kişi öldü

Montgomery ilçesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi, Maryland ile başkent Washington arasında kalan Columbia Pike yolunda kar küreme aracına arkadan çarpan araçtaki 2'si kadın 3 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ülkenin doğu yakasında hala etkisini sürdüren kar fırtınası yüzünden Virginia'da gece boyunca, eyaletler arası otoyolu I-95 üzerinde mahsur kalan sürücüler yaklaşık 80 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Fotoğraf: AP

banner341
Mahsur kalanlar arasında ABD'li bir senatör de bulunuyor

Bölgedeki yerel medyanın paylaştığı bilgilere göre, araçlarıyla uzun süre trafikte kalan birçok sürücünün yakıtı bitti.

Fotoğraf: AP

Virginia Ulaştırma İdaresi Sözcüsü Kelly Hannon, yaptığı açıklamada, "Mümkün olan en kısa sürede insanlara yardım için ulaşıyoruz. Durumun ciddiyetini anlıyoruz." dedi.

Ayrıca, I-95 otoyolunda gece boyunca araçlarında mahsur kalanlar arasında ABD'li bir senatörün bulunduğu bilgisi de birçok medya kanalında yer aldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”
Macron: “Aşısızların hayatını zorlaştıracağım”
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Kanada'nın yerli çocuk utancı: 20 milyar dolar tazminat ödenecek
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak
Biden: COVID-19 vakaları daha da artacak
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Fransa'da günlük vaka sayısında yeni rekor
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
"(7482) 1994 PC1" adıyla bilinen asteroid Dünya'nın yakınından geçecek
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
Oxford Üniversitesi'nden bilim insanları, kanseri teşhis etmenin yeni basit ve ucuz yolunu buldu
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
21 çocuğa yanlışlıkla yetişkin dozda covid-19 aşısı yapıldı
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
DSÖ: “Omicron'un, vücudun üst kısımlarını etkilediğini tespit ettik”
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Nato Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanacak
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!
Kovid-19 yardım fonunu 4,2 milyon dolar dolandırdı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim