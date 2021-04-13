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ABD'de Johnson&johnson aşısı kullanımının durdurulması önerildi

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 6 kişide görülen kan pıhtılaşması nedeniyle Johnson & Johnson aşısının durdurulmasını tavsiye etti.

13 Nisan 2021 Salı 15:45
ABD'de Johnson&johnson aşısı kullanımının durdurulması önerildi
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Johnson & Johnson'ın koronavirüse karşı tek doz aşısını kullanan 6 hastada kan pıhtılaşması görülmesinin ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) harekete geçti.

ABD'nin sağlık ile ilgili en yetkili iki kurumu tarafından yapılan ortak açıklamada, kan pıhtıları raporlarını araştırmak için Johnson & Johnson aşısının uygulanmasının durdurulması tavsiye edildi.

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Açıklamada, "CDC, bu vakaları daha ayrıntılı incelemek ve potansiyel önemini değerlendirmek için Çarşamba günü toplantı düzenleyecek. FDA, nadir görülen kan pıhtıları vakalarına ilişkin bir araştırma başlattı. Süreç tamamlanana kadar J&J aşısının durdurulmasını uygun görüyoruz" denildi.

Ülkede Pfizer ve Moderna aşılarının yanı sıra şu ana kadar 6.8 milyon doz Johnson&Johnson aşısı uygulandı.

Üç gün önce, Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Johnson & Johnson aşısının uygulandığı 4 kişide kan pıhtılaşması yan etkisinin görülmesinin ardından soruşturma başlatmıştı.

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Son Güncelleme: 13.04.2021 16:19
Anahtar Kelimeler:
Johnson&Johnson AşısıABD
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