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ABD'de aşılılar da maske takacak

ABD’de Covid-19 aşısı yaptırmış olanlardan kapalı kamusal alanlarda yeniden maske takmaları istendi. Karara Delta varyantının ender durumlarda aşılılara da bulaşması gerekçe gösterildi.

28 Temmuz 2021 Çarşamba 15:15
ABD'de aşılılar da maske takacak

ABD’de Covid-19 aşısı yaptırmış olanlardan kapalı mekanlarda yeniden masketakmaları istendi. Beyaz Saray da başkent Washington DC'de vaka sayılarının artması üzerine tüm çalışanlarına yeniden maske takmaları talimatı verdi. ABD Başkanı Joe Biden aşılamada daha iyi hale gelmeleri gerektiğini söyleyerek 2 milyon federal hükümet çalışanına aşı zorunluluğu getirmeyi düşündüklerini belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) Mayıs ayında aşı yaptırmış olanların kapalı mekanlarda maske takmasına gerek olmadığı yönünde sürpriz bir karar almıştı. CDC geçen hafta da bu kararını savunmuştu.

CDC Direktörü Rochelle Walensky yeni verilerin Delta varyantının ender olarak aşı yaptırmış olanlara da bulaşabildiğini gösterdiğini ve bunun da virüsün yayılma riskini artırdığını söyledi. Walensky "CDC, güçlü ve yüksek bulaşıcılık olan bölgelerde, tam aşılı insanların kamusal iç mekanlarda maske takmasını tavsiye ediyor" dedi.

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ABD'de yedi günlük vaka sayısı 100 bin kişide 50 ile 100 arasında olan bölgeler "güçlü", 100'den fazla olan bölgeler ise "yüksek" bulaşıcılığa sahip bölge olarak sınıflandırılıyor. CDC verilerine göre ülkedeki 3 bin 200 idari bölgeden yüzde 63'ü bu sınıfa giriyor.

Virüs yükü hemen hemen denk
CDC'nin araştırmalarına göre aşı yaptırmış ve virüsün bulaştığı bir kişinin virüs yükü, aşılanmamış bir kişinin virüs yüküyle hemen hemen denk. Walensky "Bu da bizi ne kadar ender olursa olsun aşılanmış kişilerin enfeksiyonlarında bir başkasına bulaştırma potansiyelinin aşılanmış bir kişidekiyle aynı kapasitede olduğunu varsaymaya sevk ediyor" dedi.

CDC okullara açıldıklarında öğrenci, öğretmen ve tüm çalışanlarından aşılamaya bakılmaksızın maske uygulamasını getirmelerini tavsiye edeceğini açıkladı.


 

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Son Güncelleme: 28.07.2021 15:37
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