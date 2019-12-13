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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

13 Aralık 2019 Cuma 07:52
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzattı

Brüksel’de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkan Sözcüsü Barend Leyts, Rusya'nın Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması nedeniyle AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların uzatılması kararı alındığını duyurdu. 

Leyts mesajında, "AB Konseyi, Rusya'ya yaptırımların uzatılmasını kabul etti." ifadelerini kullandı.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

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Rusya, 18 Mart 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2020'de son buluyordu. 

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Son Güncelleme: 13.12.2019 11:19
Anahtar Kelimeler:
Ab Rusya Ekonomik Yaptırımlar
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