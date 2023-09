İki toplumlu etkinlikte Lefkoşa Surlar İçi'nde kalan tüm alan temizlenecek

Dünya Temizlik Günü kapsamında 16 Eylül’de Lefkoşa’da iki toplumlu etkinlik düzenlenecek. Etkinlik kapsamında Lefkoşa Surlar İçi'nde kalan tüm alan temizlenecek.

Küresel bir organizasyon olan “Let's Do It! World” tarafından koordine edilen etkinlik, 191 ülkede 70 milyondan fazla gönüllü ile gerçekleşecek.

Açıklamaya göre Lefkoşa’da türünün tek örneği olarak iki toplumlu bir temizlik çalışması yapılacak.

Let's Do It! Lefkoşa, Let's Do It! Kıbrıs, Yeşil Barış Hareketi ve ABD'nin Güney Kıbrıs Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinliğe katılım için kayıt yaptırmak gerekmeyecek ancak katılımcıların 13 Eylül'den önce organizatörden biriyle temasa geçmeleri önerildi.

Katılımcıların rahat ayakkabılar giymesi ve yanlarında bir şapka ve su şişesi getirmesi de tavsiye edildi.

Etkinliğin Güney’de Phaneromeni Kilisesi'nde, Kuzey’de Büyük Han'da saat 9'da başlayacağı ve saat 11'de Home for Cooperation'da sona ereceği ifade edildi. Katılımcılara ücretsiz içecek ve atıştırmalıklar sağlanacağı belirtildi.

Katılımcıların detaylı bilgi için Feriha Tel’e (+90 (542) 867 12 00 / [email protected]), Vijdan Şengör’e (+90 (533) 867 46 22), Marios Epaminondas’e (+357 99 35 19 74 / [email protected]) ve Ιleana Nicholson’a (+357 99 58 26 16 / [email protected]) ulaşabileceği dile getirildi.