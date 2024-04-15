Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi tarafından 15 Nisan Dünya Sanat Günü kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü"ne değer bulunan 13 duayen sanatçı yapılan törende ödüllerini aldı.

Dünya Sanat Günü nedeniyle Kültür Dairesi’nin ülke kültür sanatına yapıtlarıyla yön veren, duayen kültür sanat insanlarına teşekkür etmek amacıyla düzlediği “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” töreni, İsmet Vehit Güney Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Ödül törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, bazı bürokratlar ile sanatçı ve sanatsever katıldı.

Bu yıl, resim dalında Emin Çizenel, Güner Pir, Hikmet Uluçam, İsmet Tatar, Salih Mustafa Çizel ve Türksal İnce ile hem müzik hem de resim dalında Feridun Işıman, müzik alanında Aydın Hikmet, edebiyat alanında İlkay Adalı, Feriha Altıok ve Ayşe Tural ve karikatür dalında da Musa Kayra ve Serhan Gazioğlu, “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülüne” değer bulundu.

Sanatçıların ödüllerini, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, LTB Başkanı Harmancı ve Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu takdim etti.

Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler arasından ödül verilen sanatçıların eserlerinin de yer aldığı bir seçki, ödül takdim töreninde sanatseverlerin izlenimine de sunuldu.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ödül töreninde yaptığı konuşmada, her zaman sanata ve sanatçılara önem verdiğini belirterek, Dünya Sanat Günü’nü sanatçılarla birlikte olmaktan ötürü mutluluk duyduğunu belirtti, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Kıbrıs Türk halkında “dünyada iz bırakan sanatçılar” yetiştiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sanat ve kültürde izolasyonların, ambargoların ve kısıtlamaların “geçersiz” olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Sanatın ve kültürün evrensel bir dili vardır ve bu evrensel dile kimse takoz koyamıyor. Dolayısıyla, sizlerin ürettikleri eserlerle, tüm dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtıyoruz. O bakımdan da sizlerin yaratıcılığı çok önemli ve değerlidir.”

Cumhurbaşkanı Tatar, sanatın ve sanatçının desteklenmesi için devletin elinden ne gelirse yapması gerektiğini vurgulayarak, sanatın Kıbrıs Türk halkının dünyaya tanıtılması açısından “çok önemli” bir araç olduğunu yineledi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, Kültür Dairesi aracılığıyla bu yıl “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü”nün üçüncüsünün düzenlendiğini belirterek, Dünya Sanat Günü’nde bir kez dana sanatın evrenselliğini ve gücünü kutlarken sanatın değerini takdir etmek için bir fırsat bulduklarını belirtti.

Bakan Ataoğlu, sanatın ve sanatçının değerinin sadece bir gün değil her gün takdir edilmesi ve desteklenmesi gerektiğinin önemine işaret ederek, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutlayarak, saygılarını sundu.

-Zaimağaoğlu

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Dünya Sanat Günü’nde “Kültür ve Sanatla Bir Ömür Hizmet Ödülü” töreninde, aralarında kendi öğretmenlerinin de bulunduğu sanatçılarla birlikte olmaktan ötürü duyduğu mutluluğu dile getirerek, tüm sanatçıların Dünya Sanat Günü’nü kutladı.

Konuşmaların ardından ödüllerini alan sanatçıların bazıları da, kısaca söz alarak duygu ve düşüncülerini paylaştı, ödül alan tüm sanatçılar adına kendilerini bu bir ödüle layık gördüğü için Kültür Dairesi’ne teşekkür etti.