Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Yangınlar herkes için korkunç bir trajedi." ifadelerini kullanan Nullis, bu durumun sağlık, hava kalitesi, insan yaşamı, ekosistem ve yerel ekonomi için korkunç bir durum olduğunu vurguladı.

Nullis, "Bu olay, ABD'nin en büyük şehirlerinden birini etkilemesi açısından olağanüstü." dedi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi Los Angeles Biriminin, yangının etkili olduğu bazı bölgeler için uyarı yayımladığını hatırlatan Nullis, güçlü rüzgarlar nedeniyle bazı bölgelerde yangının hızlı yayılacağı ve riskin artacağının da bildirildiğini kaydetti.

Nullis, Los Angeles'in 2024'ün sonlarından bu tarihe kadar normalin altında yağış aldığını belirterek, toprağın kuru olması ve rüzgarın güçlü olmasının yangını şiddetlendiren etkenler olduğunu bildirdi.

ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği bildirilmişti.

Yangınlarda, 10 binden fazla yapı hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.