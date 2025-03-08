El-Bureyc Mülteci Kampı'nda çadırda yaşayan Ummu Ahmed Ebu Ayade: "Gazzeli kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü uzak yerlerden su taşıyarak ve odun toplayarak kutluyor"

İsrail'in yaklaşık 16 ay önce başladığı saldırıları sonucu "hayalet bölgeye dönen" Gazze Şeridi'ndeki kadınlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "açlık, susuzluk ve yokluk günü" oldu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle neredeyse taş üstünde taşın kalmadığı Gazze'de en büyük bedeli çocukların yanı sıra kadınlar ödedi. Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisinin son verilerine göre İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 12 bini aşkın kadın yaşamını yitirdi.

Hayatta kalan kadınlar ise "ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını" kutlayacakları yerde en temel insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını düşünecek hale geldi.

- Dertleri kutlama yapmak değil sadece yaşamak

AA'ya konuşan kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çadırlarda, enkazlar üzerinde ya da sığınma merkezine dönüşen okullarda binbir türlü meşakkat içinde geçirdiklerini ifade etti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir okula sığınan Ummu Ekrem Ebu Şemmale, Filistinli kadınların saldırıların ardından gıdaya, suya ve giysiye muhtaç hale geldiklerini söyledi.

"Çocuklarımız evsiz barksız kaldı, okullarda elektrik ve su olmadan yaşıyoruz. El fenerleriyle ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Yaşadığımız hayat, hayat değil." diyen Ebu Şemmale, karşılaştıkları zorlukları anlattı.

- Dünya Kadınlar Günü onlar için "zillet" günü oldu

Han Yunus'taki okula sığınan kadınlardan Ummu Ahmed ise Gazzeli kadınlar için 8 Mart'ın "kutlama" günü olmaktan çıkıp "zillet" gününe dönüştüğünü ifade ederek, "Gazze'deki kadınlar üniversitelerde eğitim göreceklerine, kadınlar gününü kutlayacaklarına ateşte yemek pişiriyor, ellerinde çamaşır yıkıyor, çadırlarda ya da okullarda yaşıyor. Evlerinde onurlu bir şekilde yaşarken şimdilerde birilerinden gelecek yardımları bekliyorlar." şeklinde konuştu.

Eşini ve 2 çocuğunu kaybeden Ummu Enver Ebu Hatab da "Gaz yok, yiyecek ve su yok. Yemekleri ateşte pişiriyoruz. Gazze dışındaki kadınlar kutlama yapıyor bizse burada zulmü, kaybı ve kahrı yaşıyoruz. Hepimiz mağduruz ama ablukaya rağmen direniyoruz." dedi.

- Dünya Kadınlar Günü'nde su taşıyor ve odun topluyorlar

Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'nda çadırda yaşayan Ummu Ahmed Ebu Ayade de kanser hastası olan eşinin, saldırılar sırasında kemoterapi göremediği için hayatını kaybettiğini söyledi.

Artık hayatını, pek çok şeyden mahrum kalan 4 çocuğunun onurlu bir hayat sürmesine adadığını dile getiren Ebu Ayade, "Gazzeli kadınlar, Dünya Kadınlar Günü'nü uzak yerlerden su taşıyarak ve odun toplayarak kutluyor." ifadesini kullandı.

Suriye asıllı olup evlenerek Gazze'ye gelen Rula el-Hurani de yaşadıklarıyla Dünya Kadınlar Günü arasındaki uçuruma vurgu yaptı.

Hurani​​​​​​​, "Evim yok, eşim yok, eşimden geriye 4 yetim çocuk kaldı. Ailem uzakta, yıllardır onları görmedim. 13 yaşındaki büyük oğlum benimle birlikte ailenin sorumluluğunu üstlenmek zorunda kaldı. Burada gurbette olduğum ve beni buraya bağlayan eşimi de kaybettiğim için sınır kapısının açılmasını ve buradan gitmeyi istiyorum." diye konuştu.